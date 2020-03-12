ЦСКА при помощи жеребьевки опередил, кто сможет посетить матчи с «Зенитом» и «Уфой»

Московский ЦСКА в своем официальном твиттере опубликовал результаты жеребьевки. При помощи такого метода было определено, кто из болельщиков получит возможность посетить домашние матчи армейцев в чемпионате России против «Уфы» и «Зенита». Игры состоятся соответственно 15 и 22 марта.
«По итогам жеребьевки владельцы абонементов в нечетные сектора посетят игру с «Уфой», а владельцы абонементов в четные – с «Зенитом». Напоминаем, что владельцы абонементов «Верю в команду» смогут посетить оба матча», – сказано в сообщении ЦСКА.
Напомним, что согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина до 10 апреля на массовых мероприятиях в столице могут присутствовать не более 5 тысяч человек. Такая мера введена в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Под ограничения мэрии попадают пять матчей российского чемпионата, которые, должны состояться в Москве до 10 апреля:
15 марта. ЦСКА – «Уфа».
21 марта. «Локомотив» – «Оренбург».
22 марта. ЦСКА – «Зенит»
4 апреля. «Спартак» – «Уфа».
5 апреля. «Динамо» – ЦСКА.
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