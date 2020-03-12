Все футболисты и сотрудники «Интера» отправлены в карантин до 22 марта Сегодняшний матч миланского клуба против «Хетафе» в Лиге Европы был перенесен.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что все футболисты, тренеры и сотрудники футбольного клуба «Интер» будут находиться под карантином до 22 марта.

В минувшее воскресенье 8 марта миланская команда провела в Турине матч 26-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса». Вчера стало известно, что у защитника туринского клуба Даниэле Ругани нашли коронавирус. После этого в «Интере» сообщили об отмене всех тренировок и прочих мероприятий на ближайшие дни.

Ни у кого из футболистов команды Антонио Конте на данный момент не обнаружены симптомы заражения коронавирусом.

Напомним, что проведение чемпионата Италии было приостановлено, а УЕФА перенес первую встречу 1/8 финала Лиги Европы «Интер» – «Хетафе», которая сегодня должна была состояться в Милане при пустых трибунах.