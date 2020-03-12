Матчи чемпионата Украины будут проходить без зрителей до 3 апреля Мера введена в связи с постановлением властей о борьбе с распространением коронавируса.

Официальный сайт Федерации футбола Украины сообщил о том, что все матчи украинской премьер-лиги с 14 марта по 3 апреля пройдут при пустых трибунах.

Не будет зрителей и на матчах всех других футбольных турниров на территории страны.

Общая численность официальных лиц, представителей команд, участников матчей и других лиц, принимающих участие в организации матчей не должна превышать 200 человек.

На Украине официально подтвержден один случай заражения коронавирусом. В Черновцах 3 марта обнаружили вирус у мужчины, который ранее побывал в Италии.