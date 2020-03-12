«Спартак» продлил контракт с Гапоновым Защитник «Спартака» Илья Гапонов продолжит свою карьеру в московском клубе.

Пресс-служба красно-белых сообщила, что 22-летний россиянин продлил контракт с командой до лета 2024 года.

Напомним, Гапонов стал игроком «Спартака» в июле 2018 года. Большинство встреч он провел за вторую команду столичного клуба, сыграв в ФНЛ 41 матч и забив два гола.

Дебют защитника в РПЛ состоялся в прошлом сезоне в игре 25-го тура против тульского «Арсенала» (0:3). В общей сложности он принял участие в шести матчах чемпионата страны.

На данный момент, «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков после 21 тура.