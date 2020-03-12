Чемпионаты Португалии и Голландии официально приостановлены Пандемия коронавируса продолжается.

Вслед за Испанией и Италией приостановить проведение национальных футбольных чемпионатов решили в Голландии и Португалии.

Если в Нидерландах пока отменили только два ближайших тура (27-й и 28-й), то в заявлении, опубликованном португальской профессиональной лигой конкретные сроки не указаны.

В голландском чемпионате лидируют «Аякс» и АЗ из Алкмара, набрав по 56 очков в 25 матчах. Амстердамский клуб опережает команду из пригорода по дополнительным показателям.

В чемпионате Португалии после 24 туров турнирную таблицу возглавляет «Порту», набрав 60 очков. У лиссабонской «Бенфики» на одно очко меньше.