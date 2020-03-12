Маляров стал игроком «Химок» 30-летний россиянин останется в клубе до конца этого сезона.

Пресс-служба «Химок» объявила о подписании контракта с полузащитником Никитой Маляровым. Отмечается, что контракт 30-летнего игрока будет действовать до конца текущего сезона.

В своей новой команде Маляров будет выступать под 20-м номером

Отметим, что ранее полузащитник выступал в составе «Оренбурга» – 21 февраля он покинул клуб в статусе свободного агента. Также в своей карьере он играл за «Кубань», «Уфу», нижегородскую «Волгу», «Шинник» и нальчикский «Спартак».

После 26 сыгранных туров «Химки» делят первую строчку с «Ротором» в турнирной таблице ФНЛ, набрав по 53 очка, но уступая по дополнительным показателям.