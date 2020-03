Защитник «Лестера» Перейра пропустит остаток сезона из-за травмы колена

– К сожалению, Рикарду повредил колено, а это значит, что он будет вынужден пропустить оставшиеся матчи в сезоне, что является огромным ударом для нас – он один из лучших правых защитников АПЛ на данный момент, – цитирует Роджерса пресс-служба команды.

Отмечается, что 26-летний португалец получил травму в игре 29-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (4:0) – он пропустит от четырех до шести месяцев.

Перейру выступает за «Лестер» с июля 2018 года. С тех пор он принял участие в 70 матчах, забив шесть голов и отдав десять ассистов.

В текущем сезоне на счету защитника 33 поединка, в которых он отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Его команда занимает третье место в АПЛ, набрав 53 очка в 29 играх.

