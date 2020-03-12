Кевин Стротман: Хочу остаться в «Марселе» и добыть с ним право выступить в Лиге чемпионов Полузащитник «Марселя» Кевин Стротман заявил, что хочет продолжить выступления за французскую команду.

– Меня не радует, что я большую часть времени провожу в запасе. Но это лишь дополнительный стимул работать еще больше и доказать тренеру свою нужность команде. Я хочу остаться в «Марселе» и добыть с ним право выступить в Лиге чемпионов, – цитирует голландца Calcio Mercato.

Отметим, что в трансфере 30-летнего полузащитника заинтересованы «Милан» и «Интер».

Стротман выступает за «Марсель» с августа 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 30 матчей, в которых он отметился двумя забитыми мячами и четырьмя ассистами. Его команда занимает второе место в турнирной таблице лиги 1, набрав 56 очков после 28 туров.

В своей карьере голландец выступал за ПСВ, роттердамскую «Спарту», «Утрехт» и «Рому». В составе национальной сборной он отыграл 45 встреч (3 гола).

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.