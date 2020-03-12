Кевин Стротман: Хочу остаться в «Марселе» и добыть с ним право выступить в Лиге чемпионов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
12 марта 2020 21:51ФутболКорегин Владислав

Кевин Стротман: Хочу остаться в «Марселе» и добыть с ним право выступить в Лиге чемпионов

Полузащитник «Марселя» Кевин Стротман заявил, что хочет продолжить выступления за французскую команду.

– Меня не радует, что я большую часть времени провожу в запасе. Но это лишь дополнительный стимул работать еще больше и доказать тренеру свою нужность команде. Я хочу остаться в «Марселе» и добыть с ним право выступить в Лиге чемпионов, – цитирует голландца Calcio Mercato.

Отметим, что в трансфере 30-летнего полузащитника заинтересованы «Милан» и «Интер».

Стротман выступает за «Марсель» с августа 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 30 матчей, в которых он отметился двумя забитыми мячами и четырьмя ассистами. Его команда занимает второе место в турнирной таблице лиги 1, набрав 56 очков после 28 туров.

В своей карьере голландец выступал за ПСВ, роттердамскую «Спарту», «Утрехт» и «Рому». В составе национальной сборной он отыграл 45 встреч (3 гола).

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Джино выпустил джина из кувшина. Как прошел день в НХЛ (видео) Евгений Малкин снова набирает очки, Артемий Панарин на раздаче, Денис Гурьянов дерется, но не спасает «Даллас» от очередного фиаско.   11.03.2020 11:00 Хоккей Федоровский Александр
Спорт во время чумы. Коронавирус парализовал планету Только за последние сутки были отменены чемпионат НБА, ряд крупных теннисных турниров, последний этап Кубка планеты по биатлону и чемпионат мира фигурному катанию. На носу аналогичные решения по Евро-2020, Лиге чемпионов, НХЛ, «Формуле-1». 12.03.2020 20:00 Футбол Мысин Николай
Мужик! И чемпион. Андрей Мозалев – лучший юниор мира На ЧМ среди юниоров в Таллине разыгран второй комплект наград. Золото опять у России: его завоевал Андрей Мозалев. Петр Гуменник – на третьем месте. 06.03.2020 23:45 Фигурное катание Тигай Лев
Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и Щербакову Последнее, третье золото юниорского ЧМ в Таллине России принесла 13-летняя Камила Валиева. С «младшим» (пока) мировым рекордом. 07.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Токов, Кунченко и Крылов подерутся с бразильцами. За кого болеть на этой неделе в ММА В эти выходные в Анкасвилле и Бразилиа пройдут турниры Bellator 241 и UFC Fight Night 170. На этих шоу выступят братья Токовы, Алексей Кунченко и Никита Крылов. 12.03.2020 12:00 ММА Ващенко Сергей
Тихое место. Женский спринт в Нове Место – ни зрителей, ни медалей для России Привыкнуть к отсутствию зрителей на трибунах оказалось непросто. К отсутствию медалей нашей женской сборной мы привыкли давно. 05.03.2020 21:33 Биатлон Мысин Николай
Найдут ли коронавирус у партнеров Кокорина? «Советский спорт» рассказывает, чему нужно внимание при просмотре матчей 22-го тура РПЛ. 12.03.2020 18:00 Футбол Безъязычный Алексей
Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне - четвертые. 07.03.2020 20:30 Биатлон Чикирис Олег
Новости
22:27 Футбол Икарди хочет вернуться в Италию
22:09 Футбол «Эвертон» надеется летом приобрести Белотти
22:00 Хоккей Московское «Динамо» обыграло «Спартак» и во втором раунде плей-офф сыграет против ЦСКА
21:54 Футбол Сергей Овчинников: Отказывал «Спартаку» несколько раз и получил за это машину и три квартиры
21:51 Футбол Кевин Стротман: Хочу остаться в «Марселе» и добыть с ним право выступить в Лиге чемпионов
21:39 Баскетбол «Локомотив-Кубань» в Таллине обыграл «Калев»
21:26 Футбол Правительство Великобритании рассматривает возможность приостановки спортивных соревнований
21:22 Футбол Защитник «Лестера» Перейра пропустит остаток сезона из-за травмы колена
21:11 Волейбол Московское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов, во второй раз проиграв в четвертьфинале «Вакифбанку»
21:05 Футбол Хименес может продолжить карьеру в «Арсенале» или «Тоттенхэме»
20:56 Футбол Джан Пьеро Гасперини: На улицах блокпосты, как будто в Бергамо чума
20:56 Хоккей Берглунд и Митчелл покинули «Нефтехимик»
20:47 Хоккей НХЛ официально приостановила регулярный чемпионат
20:43 Футбол Андрей Червиченко: Черчесов – лучшее предложение для сборной России на данный момент
20:31 Хоккей Источник: НХЛ уведомила клубы о том, что сезон будет приостановлен
20:18 Футбол Маляров стал игроком «Химок»
20:16 Футбол Чемпионаты Португалии и Голландии официально приостановлены
20:06 Футбол «Спартак» продлил контракт с Гапоновым
19:59 Теннис В финальной стадии Кубка Дэвиса сборная России сыграет в одной группе с Испанией и Эквадором
19:52 Футбол Станислав Черчесов: Рад продолжить работу в сборной России
Идеальное оружие "Ухань-400": появление коронавируса было предсказано в 1981 году
Поправки в Конституцию одобрил парламент Ставрополья
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Эксперты: выбросы с «ВМЗ» негативно влияют на здоровье людей, живущих рядом
Волгоградские депутаты одобрили поправки к Конституции о браке, границах и экологии
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика