Икарди хочет вернуться в Италию Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди, арендованный прошлым летом у «Интера», хочет покинуть парижский клуб в конце этого сезона и вернуться в Италию.

Как сообщает на своей странице в Twitter итальянский журналист Николо Скира, 27-летний аргентинец не собирается подписывать полноценный контракт с «ПСЖ», так как хотел бы продолжить свою карьеру в серии А.

Отмечается, что в трансфере форварда заинтересован «Ювентус». Сумма сделки может составить 65 миллионов евро.

Mauro #Icardi has chosen to come back in Italy at the end of the season. He would not to stay at #PSG. #Juventus are interested in him and Paratici are in talks with #WandaNara. #Inter want to sell him €65M. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 12, 2020

В текущем сезоне Икарди провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах, в которых он забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи.

Руководство «ПСЖ» имеет возможность выкупить аргентинца за 80 миллионов евро, но в связи с напряженной ситуацией между футболистом и лидерами команды – Неймаром и Килианом Мбаппе – руководство парижан может отказаться выкупать игрока.