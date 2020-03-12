Икарди хочет вернуться в Италию

Как сообщает на своей странице в Twitter итальянский журналист Николо Скира, 27-летний аргентинец не собирается подписывать полноценный контракт с «ПСЖ», так как хотел бы продолжить свою карьеру в серии А.
Отмечается, что в трансфере форварда заинтересован «Ювентус». Сумма сделки может составить 65 миллионов евро.
В текущем сезоне Икарди провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах, в которых он забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи.
Руководство «ПСЖ» имеет возможность выкупить аргентинца за 80 миллионов евро, но в связи с напряженной ситуацией между футболистом и лидерами команды – Неймаром и Килианом Мбаппе – руководство парижан может отказаться выкупать игрока.
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