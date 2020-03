Икарди хочет вернуться в Италию

Как сообщает на своей странице в Twitter итальянский журналист Николо Скира, 27-летний аргентинец не собирается подписывать полноценный контракт с «ПСЖ», так как хотел бы продолжить свою карьеру в серии А.

Отмечается, что в трансфере форварда заинтересован «Ювентус». Сумма сделки может составить 65 миллионов евро.

Mauro #Icardi has chosen to come back in Italy at the end of the season. He would not to stay at #PSG. #Juventus are interested in him and Paratici are in talks with #WandaNara. #Inter want to sell him €65M. #transfers