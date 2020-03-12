«Манчестер Юнайтед» разгромил ЛАСК в первом матче 1/8 финала Лиги Европы Первая встреча в рамках 1/8 финала Лиги Европы ЛАСК – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 5:0 в пользу гостей.

В первом тайме подопечные Оле-Гуннара Сульшера отличились одним голом – забитый мяч на счету Одиона Игало. Во второй половине встречи манкунианцы смогли четырежды огорчить голкипера соперников Александера Шлагера – голами отметились Даниэл Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра. Напомним, что матч проходил за закрытыми дверями. Ответная встреча состоится 19 марта на стадионе «Олд Траффорд». Лига Европы. 1/8 финала ЛАСК (Австрия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 0:5 (0:1) Голы: Игало, 28. Джеймс, 58. Мата, 82, Гринвуд, 90+2, Перейра, 90+3.