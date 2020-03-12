«Базель» в гостях победил у «Айнтрахта» Футболисты «Базеля» одержали гостевую победу над «Айнтрахтом» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы со счетом 3:0.

Гости открыли счет на 27-й минуте – гол забил Самуэле Кампо. Кевин Буа удвоил преимущество швейцарцев во второй половине встречи. В концовке встречи Фабиан Фрай сделал счет еще более крупным.

Отметим, что вторая встреча между командами состоится 19 марта в Швейцарии.

Лига Европы. 1/8 финала

«Айнтрахт» (Германия) – «Базель» (Швейцария) – 0:3 (0:1)

Голы: Кампо, 27. Буа, 73. Фрай, 85.