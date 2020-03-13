«Вулверхэмптон» в большинстве не смог обыграть «Олимпиакос» Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Олимпиакос» – «Вулверхэмптон» завершился вничью со счетом 1:1.

Хозяева открыли счет на 54-й минуте усилиями нападающего Юсефа Эль-Араби. Спустя 13 минут полузащитник «волков» Педру Нету установил окончательный результат в матче после розыгрыша штрафного удара вместе с партнером по команде Жоау Моутинью. Отметим, что 29-й минуте игры главный арбитр встречи Клеман Тюрпен удалил защитника хозяев Рубена Семеду за фол над Диогу Жотой. Ответная встреча пройдет 19 марта в Англии. Лига Европы. 1/8 финала «Олимпиакос» (Греция) – «Вулверхэмптон» (Англия) – 1:1 (0:0) Голы: Эль-Араби, 54 – Нету, 67. Удаления: Семеду, 29