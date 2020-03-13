«Байер» победил в гостях «Рейнджерс» Футболисты «Байера» одержали гостевую победу над «Глазго Рейнджерс» (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

На 37-й минуте Кай Хаверц вывел гостей вперед, удачно реализовав 11-метровый удар. Во второй половине встречи Чарльз Арангис удвоил преимущество леверкузенцев. На 75-й минуте Джордж Эдмундсон отыграл один мяч, откликнувшись на передачу Джеймса Таверниера. В концовке встречи Леон Бэйли забил еще гол в ворота голкипер шотландской команды Аллана Макгрегора.

Отметим, что ответная встреча пройдет 19 марта в Германии.

Лига Европы. 1/8 финала

«Глазго Рейнджерс» (Шотландия) – «Байер» (Германия) – 1:3 (0:1)

Голы: Эдмундсон, 75 – Хаверц, 37 (с пенальти). Арангис, 67. Бэйли, 88.