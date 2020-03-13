«Вольфсбург» потерпел домашнее поражение от «Шахтера» - Советский спорт
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13 марта 2020 01:07ФутболКорегин Владислав

«Вольфсбург» потерпел домашнее поражение от «Шахтера»

«Вольфсбург» проиграл донецкому «Шахтеру» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.

Украинская команда по голу забила в каждом из таймов – забитыми мячами отметились Жуниор Мораес и Маркос Антонио. Хозяева ответили результативным ударом Джона Брукса.

Отметим, что на 22-й минуте полузащитник «горняков» Виктор Коваленко не смог реализовать пенальти.

Ответная встреча пройдет 19 марта на Украине.

Лига Европы. 1/8 финала

«Вольфсбург» (Германия) – «Шахтер Д» (Украина) – 1:2 (0:1)

Голы: Брукс, 49 – Мораес, 17. Антонио, 74.

Нереализованный пенальти: Коваленко, 22.

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