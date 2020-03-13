Тренер «Арсенала» Артета заразился коронавирусом Вопрос о дальнейшем проведении АПЛ под вопросом.

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заболел коронавирусом.

Об этом сообщает в Twitter известный журналист Владимир Стогниенко.

Подробности пока неизвестны.

Вся команда на карантине.