Тренер «Арсенала» Артета заразился коронавирусом

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заболел коронавирусом.
Об этом сообщает в Twitter известный журналист Владимир Стогниенко.
Подробности пока неизвестны.
Вся команда на карантине.
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