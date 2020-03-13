Нападающий «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом 19-летний англичанин заболел 9 марта и с тех пор не тренировался.

Официальный сайт лондонского «Челси» сообщил, что нападающий Каллум Хадсон-Одои сдал положительный тест на коронавирус.

Сотрудники клуба, общавшиеся с заразившимся футболистом, будут отправлены на карантин согласно директив правительства Великобритании. Однако те, кто не имел непосредственного контакта с Хадсоном-Одил, должны в ближайшие дни вернуться к работе. Часть тренировочного центра закрыта для доступа.

9 марта у 19-летнего англичанина были обнаружены симптомы простуды, и с тех пор он не принимал участия в тренировках в качестве меры предосторожности. 12 марта его тест на COVID-19 оказался положительным. Несмотря на это Каллум чувствует себя хорошо и надеется вернуться к тренировкам как можно скорее.

«Мы желаем Каллуму скорейшего выздоровления и с нетерпением ждем возможности вскоре встретить его в клубе», – говорится в официальном заявлении «Челси».

В нынешнем сезоне Хадсон-Одои забил за «Челси» 4 мяча и сделал 6 результативных передач в 27 матчах с учетом всех турниров.

14 марта «Челси» должен сыграть на выезде с «Астон Виллой» в рамках 30-го тура чемпионата Англии.