Нападающий «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом

Официальный сайт лондонского «Челси» сообщил, что нападающий Каллум Хадсон-Одои сдал положительный тест на коронавирус.
Сотрудники клуба, общавшиеся с заразившимся футболистом, будут отправлены на карантин согласно директив правительства Великобритании. Однако те, кто не имел непосредственного контакта с Хадсоном-Одил, должны в ближайшие дни вернуться к работе. Часть тренировочного центра закрыта для доступа.
9 марта у 19-летнего англичанина были обнаружены симптомы простуды, и с тех пор он не принимал участия в тренировках в качестве меры предосторожности. 12 марта его тест на COVID-19 оказался положительным. Несмотря на это Каллум чувствует себя хорошо и надеется вернуться к тренировкам как можно скорее.
«Мы желаем Каллуму скорейшего выздоровления и с нетерпением ждем возможности вскоре встретить его в клубе», – говорится в официальном заявлении «Челси».
В нынешнем сезоне Хадсон-Одои забил за «Челси» 4 мяча и сделал 6 результативных передач в 27 матчах с учетом всех турниров.
14 марта «Челси» должен сыграть на выезде с «Астон Виллой» в рамках 30-го тура чемпионата Англии.
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