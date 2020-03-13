В «Ювентусе» отправили в карантин 121 сотрудника, включая футболистов и президента клуба

ФК «Ювентус» официально подтвердил, что 121 сотрудник был отправлен в карантин, включая футболистов, сотрудников клуба, директоров и президента Андреа Аньелли. Эта мера была введена после того, как защитник туринской команды Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус.
Многие из изолированных находятся в отеле «Ювентуса», который расположен рядом с тренировочной базой клуба.
Напомним, что чемпионат Италии приостановлен, а также был перенесен ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Лион».
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