В «Ювентусе» отправили в карантин 121 сотрудника, включая футболистов и президента клуба Ранее коронавирусом заразился защитник туринской команды Даниэле Ругани.

ФК «Ювентус» официально подтвердил, что 121 сотрудник был отправлен в карантин, включая футболистов, сотрудников клуба, директоров и президента Андреа Аньелли. Эта мера была введена после того, как защитник туринской команды Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус.

Многие из изолированных находятся в отеле «Ювентуса», который расположен рядом с тренировочной базой клуба.

Напомним, что чемпионат Италии приостановлен, а также был перенесен ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Лион».