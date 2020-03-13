Новость о заражении Дибалы коронавирусом оказалась фейком Аргентинский футболист «Ювентуса» находится в карантине, но у него нет симптомов заболевания.

Венесуэльское издание El Nacional сообщило, что нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала заразился коронавирусом. Эту новость опроверг корреспондент ESPN Андрес Агулья.

«В свете слухов о том, что у Дибалы коронавирус, я только что связался с ним, – написал Агулья в своем твиттере. – Это ложная информация. Пауло в отличном состоянии. В понедельник «Ювентус» еще раз проверит всех игроков».

В данный момент 121 сотрудник «Ювентуса», включая футболистов и президента клуба Андреа Аньелли, находятся в карантине после того, как коронавирус был обнаружен у защитника туринской команды Даниэле Ругани.

Напомним, что чемпионат Италии приостановлен, а также был перенесен ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Лион».