Субботний матч АПЛ «Брайтон» – «Арсенал» официально перенесен Вчера 12 марта у главного тренера «канониров» Микеля Артеты обнаружили коронавирус.

Матч 30-го тура чемпионата Англии «Брайтон» – «Арсенал», который должен был состояться 14 марта, перенесен. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Такое решение принял футбольный клуб «Брайтон» после того, как у главного тренера «канониров» Микеля Артеты был обнаружен коронавирус, а все футболисты лондонской команды были отправлены на карантин.

Исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер пожелал Артете скорейшего выздоровления.

«Арсенал», сыграв 28 матчей, набрал 40 очков и занимает восьмое место. «Брайтон» находится на 15-м, имея 29 очков.