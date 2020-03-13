АПЛ сегодня проведет экстренное собрание клубов по поводу дальнейшего продолжения чемпионата Вчера у главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты был обнаружен коронавирус.

На официальном сайте Английской премьер-лиги было опубликовано официальное заявление о том, что сегодня 13 марта в первой половине дня будет проведено экстренное собрание клубов АПЛ.

Цель – принять решение по поводу дальнейшего проведения чемпионата. До завершения собрания лига не будет делать никаких новых комментариев.

Напомним, что 12 марта стало известно о том, что коронавирусом заразились нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои и главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Матч 30-го тура «Брайтон» – «Арсенал», который должен был состояться в субботу 14 марта, был перенесен, поскольку вся команда «канониров» была отправлена в карантин.