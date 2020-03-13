Доменико Тедеско: По матчу с «Арсеналом» увидели, что у «Оренбурга» очень хорошая команда «Спартак» сыграет в гостях с «Оренбургом» в 22-м туре премьер-лиги.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 22-го тура премьер-лиги с «Оренбургом» высказался о предыдущей игре соперника – с «Сочи» (1:5).

«Конечно, мы смотрели этот матч, поскольку анализировали соперника, – сказал немец. – Но мы также смотрели игру с «Арсеналом» (2:0) и увидели, что это очень хорошая команда. «Оренбург» сыграл компактно, очень глубоко оборонялся и всегда имел шансы на контратаки. У них сильные фланги, они часто используют навесы. Мне кажется, чаще, чем любая другая команда во всей лиге.

В матче с «Сочи» они прессинговали чуть выше и пропустили после контратак. Возможно, они будут оказывать давление и на нас».

Напомним, в среду «Оренбург» потерпел поражение от «Сочи» в перенесенном матче 18-го тура.

Матч «Оренбург» – «Спартак» пройдет 14 марта на стадионе «Газовик». Начало – 14:00 (мск).