Доменико Тедеско: Коронавирус? Доверяю экспертам, потому что я тренер, а не врач «Спартак» приостановил продажу билетов на домашний матч 24-го тура с «Уфой».

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 22-го тура премьер-лиги с «Оренбургом» высказался по теме коронавируса.

«Без этой темы не обходится ни одна газета, – сказал немец. – Нам остается верить экспертам. Я тренер «Спартака», а не врач. Я также доверяю экспертам и тем, кто ответственен за эту ситуацию».

Напомним, из-за распространения коронавируса приостановлена серия A, отменены два ближайших тура примеры, некоторые матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете до 10 апреля массовых мероприятиях с участием более пяти тысяч человек. После этого «Спартак» приостановил продажу билетов на домашний матч 24-го тура с «Уфой».