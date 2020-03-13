Из-за коронавируса «Спартак» проводит тренировку в закрытом режиме Завтра команда Доменико Тедеско должна провести выездной матч против «Оренбурга».

Твиттер «Фратрии», фанатского объединения болельщиков «Спартака», сообщает, что сегодня команда Доменико Тедеско проводит тренировку в Москве в закрытом режиме из-за вспышки коронавируса.

#Спартак в преддверии матча 22-го тура РПЛ с «Оренбургом» проводит тренировку в Москве в закрытом режиме из-за вспышки коронавируса. pic.twitter.com/i02gyMExGk — Фратрия (@fratria) March 13, 2020

Завтра 14 марта состоится матч 22-го тура РПЛ «Оренбург» – «Спартак». Игра начнется в 14:00 по московскому времени.

Ранее президент «Оренбурга» Владимир Кияев сообщил о том, что на матче будут присутствовать не более 5 тысяч человек.