У игрока «Эвертона» обнаружены симптомы коронавируса, в клубе введен карантин Имя футболиста не сообщается.

Футбольный клуб «Эвертон» опубликовал заявление о том, что у одного из футболистов команды Карло Анчелотти обнаружены симптомы коронавируса:

«Клуб находится в постоянном контакте с заболевшим игроком и следит за состоянием здоровья всех футболистов и сотрудников тренерского штаба.

Здоровье, благополучие и безопасность всех футболистов и сотрудников «Эвертона» – это наш абсолютный приоритет. Клуб принял решение закрыть на карантин тренировочную базу «Финч Фарм», академию, стадион «Гудисон Парк» и клубный офис.

«Эвертон» будет соблюдать все предписания правительства Соединенного Королевства и министерства здравоохранения. Будут проведены консультации по поводу дальнейшего проведения матчей АПЛ».

На понедельник 16 марта намечено мерсисайдское дерби «Эвертон» – «Ливерпуль» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Место проведения встречи – стадион «Гудисон Парк».

«Эвертон» в данный момент занимает 12-е место в чемпионате, набрав 39 очков в 29 турах.

Ранее был отменен матч «Брайтон» – «Арсенал», который должен был состояться в субботу 14 марта. У главного тренера «канониров» Микеля Артеты диагностировали коронавирус, и вся команда была отправлена на карантин.