Чемпионат Германии будет приостановлен во вторник 17 марта На нынешних выходных все матчи бундеслиги пройдут без зрителей.

Немецкое издание Kicker сообщает о том, что во вторник 17 марта будет принято решение о приостановке чемпионата Германии.

Тем не менее, все матчи 26-го тура бундеслиги, запланированные на нынешний уик-энд состоятся, хотя и пройдут без зрителей.

Приостановить матчи первого и второго дивизионов с 17 марта по 2 апреля предложил исполнительный комитет Немецкой футбольной лиги из-за пандемии коронавируса.

COVID-19 был обнаружен у двух игроков клуба второй бундеслиги «Ганновера» – Тимо Хюберса и Яннеса Хорна. Вся команда была отправлена на карантин а матч 26-го тура второй бундеслиги «Ганновер» – «Динамо» (Дрезден) был перенесен. Игра должна была состояться в воскресенье 15 марта.