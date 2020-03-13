Чемпионат Германии будет приостановлен во вторник 17 марта

Немецкое издание Kicker сообщает о том, что во вторник 17 марта будет принято решение о приостановке чемпионата Германии.
Тем не менее, все матчи 26-го тура бундеслиги, запланированные на нынешний уик-энд состоятся, хотя и пройдут без зрителей.
Приостановить матчи первого и второго дивизионов с 17 марта по 2 апреля предложил исполнительный комитет Немецкой футбольной лиги из-за пандемии коронавируса.
COVID-19 был обнаружен у двух игроков клуба второй бундеслиги «Ганновера» – Тимо Хюберса и Яннеса Хорна. Вся команда была отправлена на карантин а матч 26-го тура второй бундеслиги «Ганновер» – «Динамо» (Дрезден) был перенесен. Игра должна была состояться в воскресенье 15 марта.
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