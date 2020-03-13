ФК «Оренбург»: На матче со «Спартаком» будут присутствовать не более 5 тысяч зрителей - Советский спорт
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13 марта 2020 13:38ФутболШарафудинов Виктор

ФК «Оренбург»: На матче со «Спартаком» будут присутствовать не более 5 тысяч зрителей

Игра 22-го тура чемпионата России состоится завтра 14 марта.

Футбольный клуб «Оренбург» на своем сайте опубликовал официальное заявление по поводу ограничения продажи билетов на домашний матч 22-го тура чемпионата России против московского «Спартака»:

«ФК «Оренбург» получил рекомендации от Роспотребнадзора по Оренбургской области об ограничении продажи билетов, однако анализ реализации билетов с учетом гостевой квоты и нереализуемых буферных мест безопасности, позволяет сделать вывод, что на матче будут присутствовать до 5 тысяч зрителей».

Матч «Оренбург» – «Спартак» состоится завтра 14 марта и начнется в 14:00 по московскому времени.

Соперники в турнирной таблице находятся рядом. «Спартак» занимает 10-е место, набрав 25 очков, а «Оренбург» – 11-е (23 очка).

Ранее президент «Оренбурга» Владимир Кияев заявлял о том, что на игру продано около 4 тысяч билетов.

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