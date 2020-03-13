ФК «Оренбург»: На матче со «Спартаком» будут присутствовать не более 5 тысяч зрителей

Футбольный клуб «Оренбург» на своем сайте опубликовал официальное заявление по поводу ограничения продажи билетов на домашний матч 22-го тура чемпионата России против московского «Спартака»:
«ФК «Оренбург» получил рекомендации от Роспотребнадзора по Оренбургской области об ограничении продажи билетов, однако анализ реализации билетов с учетом гостевой квоты и нереализуемых буферных мест безопасности, позволяет сделать вывод, что на матче будут присутствовать до 5 тысяч зрителей».
Матч «Оренбург» – «Спартак» состоится завтра 14 марта и начнется в 14:00 по московскому времени.
Соперники в турнирной таблице находятся рядом. «Спартак» занимает 10-е место, набрав 25 очков, а «Оренбург» – 11-е (23 очка).
Ранее президент «Оренбурга» Владимир Кияев заявлял о том, что на игру продано около 4 тысяч билетов.
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