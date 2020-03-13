Чемпионат Англии будет приостановлен как минимум до 4 апреля из-за коронавируса

Телеканал BBC сообщает, что турниры английской премьер-лиги и чемпионшипа будут приостановлены как минимум до 4 апреля из-за пандемии коронавируса.
Руководство чемпионшипа уже проголосовало за это решение. В ближайшее время должно быть опубликовано официальное заявление Английской премьер-лиги о приостановке соревнований.
Напомним, что коронавирусом заразились главный тренер «Арсенала» Микель Артета, нападающий «Челси» Каллам Хадсон-Одои и один из игроков «Эвертона». «Арсенал» и «Эвертон» ввели карантин.
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