Чемпионат Англии будет приостановлен как минимум до 4 апреля из-за коронавируса В эти минуты проходит экстренное совещание клубов АПЛ.

Телеканал BBC сообщает, что турниры английской премьер-лиги и чемпионшипа будут приостановлены как минимум до 4 апреля из-за пандемии коронавируса.

Руководство чемпионшипа уже проголосовало за это решение. В ближайшее время должно быть опубликовано официальное заявление Английской премьер-лиги о приостановке соревнований.

Напомним, что коронавирусом заразились главный тренер «Арсенала» Микель Артета, нападающий «Челси» Каллам Хадсон-Одои и один из игроков «Эвертона». «Арсенал» и «Эвертон» ввели карантин.