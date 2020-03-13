Чемпионат Англии официально приостановлен до 4 апреля Клубы АПЛ проголосовали за паузу в соревнованиях из-за коронавируса.

Официальный сайт Английской премьер-лиги сообщил, что чемпионат приостановлен как минимум до 4 апреля.

К началу следующего месяца будет принято решение о том нужно ли возобновлять турнир с оглядкой на ситуацию с распространением коронавируса. В ближайшее три недели не будет матчей и в других профессиональных лигах Англии.

Напомним, что COVID-19 заразились главный тренер «Арсенала» Микель Артета, нападающий «Челси» Каллам Хадсон-Одои и один из игроков «Эвертона». «Арсенал» и «Эвертон» ввели карантин.