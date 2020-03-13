На матчи «Зенита» с «Крыльями Советов», «Спартака» и «Сочи» пустят не более тысячи человек В Санкт-Петербурге ввели ограничения на посещения массовых мероприятий из-за коронавируса.

Сегодня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете в городе массовых мероприятий с числом участников более 1000 человек. Эта мера по противодействию распространению коронавируса вступит в силу 16 марта и продлится до 30 апреля.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале Администрации Санкт-Петербурга.

В постановлении сказано следующее:

«На основании предписания Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу N78-00-09/27-0101-2020 от 12.03.2020 г. постановлением правительства города с 16 марта 2020 года до 30 апреля 2020 года устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек.

Гражданам России, проживающим и временно находящимся в Санкт-Петербурге, рекомендовано воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, а также от посещения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий».

За время действия запрета «Зенит» должен сыграть в РПЛ три домашних матча:

5 апреля. «Зенит» – «Крылья Советов».

23 апреля. «Зенит» – «Спартак».

26 апреля. «Зенит» – «Сочи».

При этом матч 22-го тура чемпионата России «Зенит» – «Урал» пройдет завтра 14 марта в нормальном режиме. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

Эти же ограничения затронут и хоккейный клуб СКА.

Серия второго раунда плей-офф Кубка Гагарина СКА – «Йокерит» начнется 17 и 19 марта двумя матчами в Санкт-Петербурге. 21-го и 23-го числа соперники сыграют в Хельсинки. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 25, 27 и 29 марта.

Кстати, матчи в столице Финляндии пройдут без зрителей, о чем ранее сообщал «Йокерит».