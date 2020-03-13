Андрей Канчельскис: Думаю, что не стоит проводить чемпионат Европы без болельщиков Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает что чемпионат Европы 2020 года необходимо перенести на более поздний срок из-за коронавируса.

– Думаю, что нельзя играть Евро без болельщиков. Они нужны для поддержки команд, а футболисты для них играют, стараются. Мне кажется, что не дойдет до этого. Вопрос с этим вирусом решается, и я надеюсь, что найдут противоядие вирусу и все будет хорошо. Спортсмены и болельщики смогут снова наслаждаться игрой и приходить на стадионы, я на это надеюсь, – цитирует Канчельскиса Sport24.ru.

Напомним, что вчера УЕФА предложил представителям всех 55 ассоциаций, руководителям Европейской ассоциации клубов и европейских национальных лиг, а также представителям профсоюза футболистов FIFPro, принять участие в специальной видеоконференции во вторник 17 марта. На ней будут приняты решения о том, как будет завершен нынешний европейский клубный сезон, а также состоится ли перенос финального турнира Евро-2020.