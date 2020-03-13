«Ахмат» – «Динамо». Составы команд Матч 22-го тура РПЛ состоится сегодня на стадионе «Ахмат-Арена» в 19.30 по московскому времени.

Главные тренеры «Ахмата» и «Динамо» Игорь Шалимов и Кирилл Новиков назвали составы команд на матч 22-го тура премьер-лиги. «Ахмат»: Городов, Семенов, Анхель, Гиголаев, Уциев, Харин, Раванелли, Роши, Глушаков, Ильин, Визеу. Запасные: Гудиев, Мелихов, Нижич, Х. Кадыров, Бериша, Митришев, А. Кадыров, Понсе, Мбенг Наш состав на матч #АхматДинамо 👍🏻👍🏻👍🏻 pic.twitter.com/0v4NMIuFwC — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) March 13, 2020 «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Шунич, Паршивлюк, Хильемарк, Нойштедтер, Филипп, Рауш, Шиманьски, Комличенко Запасные: Сангаре, Морозов, Плиев, Рыков, Юсупов, Панченко, Н'Жи, Игбун, Жоаозиньо, Соснин, Евгеньев, Каборе. Напомним, что матч первого круга завершился вничью – 1:1. В составе москвичей голом отметился Иван Ордец. Грозненцы ответил забитым мячом Андреса Понсе. ⚪🔵 Состав на #АхматДинамо#ДинамоМосква #твоякоманДа #ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/3FEJFINkif — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) March 13, 2020