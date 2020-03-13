«Ахмат» – «Динамо». Составы команд

Главные тренеры «Ахмата» и «Динамо» Игорь Шалимов и Кирилл Новиков назвали составы команд на матч 22-го тура премьер-лиги.
«Ахмат»: Городов, Семенов, Анхель, Гиголаев, Уциев, Харин, Раванелли, Роши, Глушаков, Ильин, Визеу.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Нижич, Х. Кадыров, Бериша, Митришев, А. Кадыров, Понсе, Мбенг
Наш состав на матч #АхматДинамо 👍🏻👍🏻👍🏻 pic.twitter.com/0v4NMIuFwC— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) March 13, 2020
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Шунич, Паршивлюк, Хильемарк, Нойштедтер, Филипп, Рауш, Шиманьски, Комличенко
Запасные: Сангаре, Морозов, Плиев, Рыков, Юсупов, Панченко, Н'Жи, Игбун, Жоаозиньо, Соснин, Евгеньев, Каборе.
Напомним, что матч первого круга завершился вничью – 1:1. В составе москвичей голом отметился Иван Ордец. Грозненцы ответил забитым мячом Андреса Понсе.
⚪🔵 Состав на #АхматДинамо#ДинамоМосква #твоякоманДа #ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/3FEJFINkif— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) March 13, 2020