Матчи 26-го тура чемпионата Германии не состоятся из-за коронавируса - Советский спорт
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13 марта 2020 19:06ФутболКорегин Владислав

Матчи 26-го тура чемпионата Германии не состоятся из-за коронавируса

Немецкая футбольная лига опубликовала официальное заявление, в котором сообщается о возможной приостановке чемпионата Германии до 2 апреля.

– Учитывая сегодняшнюю динамику новых коронарных инфекций президиум Немецкой футбольной лиги в короткие сроки принял решение перенести 26-й тур Бундеслиги. Кроме того, комитет рекомендует провести общее собрание профессиональных клубов, которое состоится в следующий понедельник, на котором будет принято решение приостановить чемпионат до 2 апреля, включая международный перерыв, – говорится в заявлении.

Отметим, что сегодня, 13 марта должна была состоятся встреча между «Фортуной» и «Падерборном». На данный момент в турнирной таблице лидирует мюнхенская «Бавария».

Вчера УЕФА предложил представителям всех 55 ассоциаций, руководителям Европейской ассоциации клубов и европейских национальных лиг, а также представителям профсоюза футболистов FIFPro, принять участие в специальной видеоконференции во вторник 17 марта. На ней будут приняты решения о том, как будет завершен нынешний европейский клубный сезон, а также состоится ли перенос финального турнира Евро-2020.

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