Полузащитник «Базеля» Кампо стал лучшим игроком недели в Лиге Европы Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что полузащитник швейцарского «Базеля» Самуэле Кампо признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

В победном матче 1/8 финала с «Айнтрахтом» (3:0) 24-летний швейцарец отметился красивым голом со штрафного, а также оформил один ассист.

Отметим, что Кампо выступает за «Базель» с января 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 23 матча, в которых он забил четыре гола и отдал шесть ассистов.

Ответная встреча в рамках 1/8 финала должна была состояться 19 марта, но УЕФА на своем официальном сайте опубликовал заявление о переносе всех матчей еврокубков, которые пройдут на следующей неделе.