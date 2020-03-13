Полузащитник «Базеля» Кампо стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

В победном матче 1/8 финала с «Айнтрахтом» (3:0) 24-летний швейцарец отметился красивым голом со штрафного, а также оформил один ассист.
Отметим, что Кампо выступает за «Базель» с января 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 23 матча, в которых он забил четыре гола и отдал шесть ассистов.
Ответная встреча в рамках 1/8 финала должна была состояться 19 марта, но УЕФА на своем официальном сайте опубликовал заявление о переносе всех матчей еврокубков, которые пройдут на следующей неделе.
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