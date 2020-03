Юрген Клопп – о приостановке АПЛ : Вирус доказал, что игра в футбол не дает иммунитета

– Сегодняшнее решение о приостановке АПЛ принято с целью обеспечить безопасность людей. И поэтому мы его полностью поддерживаем. Мы видели, как заболевали члены команд, с которыми мы соперничаем. Вирус доказал, что игра в футбол не дает иммунитета, – цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Ранее исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс заявил, что в связи с коронавирусом профессиональные лиги Англии будут приостановлены, как минимум, до 4 апреля.

По такой же причине приостановлены ведущие чемпионаты Европы, а именно: Германии, Голландии, Франции и Италии.

Jürgen Klopp has today issued the following message to supporters.https://t.co/nBeTrwILJs