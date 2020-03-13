Клубы РПЛ обсудят возможную приостановку чемпионата Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением по поводу возможной приостановки РПЛ из-за коронавируса.

– Во вторник будет совещание в РПЛ, там и будем это обсуждать. Есть специалисты, они должны сказать, что лучше в этой ситуации. Для меня лучше играть и играть, но я не специалист в вопросе коронавируса. Как футбольный клуб может призывать закрыть чемпионат? Если врачи так скажут, тогда закроем, – цитирует Иванова «Чемпионат.com».

Ранее, глава совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков заявил, что российские чемпионаты должны быть приостановлены.

Отметим, что ближайшие матчи чемпионата России и первенства Футбольной национальной лиги пройдут без изменений. Сегодня, 13 марта игрой «Ахмат» – «Динамо» стартовал 22-й тур РПЛ, а 15 марта будет сыграны матчи 27-го тура ФНЛ.

Вчера УЕФА предложил представителям всех 55 ассоциаций, руководителям Европейской ассоциации клубов и европейских национальных лиг, а также представителям профсоюза футболистов FIFPro, принять участие в специальной видеоконференции во вторник 17 марта. На ней будут приняты решения о том, как будет завершен нынешний европейский клубный сезон, а также состоится ли перенос финального турнира Евро-2020.