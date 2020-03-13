Микель Артета: Спасибо АПЛ за то, что приняли верное решение

– Спасибо за ваши слова поддержки. Я уже чувствую себя лучше. Мы все столкнулись с огромной и беспрецедентной проблемой. Здоровье каждого сейчас важнее всего. Оберегайте друг друга, следуйте инструкциям и мы справимся с этим вместе. Спасибо АПЛ за то, что приняли верное решение, – написал Артета.
Вчера стало известно, что у 37-летнего специалиста был обнаружен коронавирус. Тренировочный центр лондонского клуб был отправлен на карантин.
Сегодня исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс заявил, что в связи с коронавирусом профессиональные лиги Англии будут приостановлены, как минимум, до 4 апреля.
По такой же причине приостановлены ведущие чемпионаты Европы, а именно: Германии, Голландии, Франции и Италии.
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