Микель Артета: Спасибо АПЛ за то, что приняли верное решение

– Спасибо за ваши слова поддержки. Я уже чувствую себя лучше. Мы все столкнулись с огромной и беспрецедентной проблемой. Здоровье каждого сейчас важнее всего. Оберегайте друг друга, следуйте инструкциям и мы справимся с этим вместе. Спасибо АПЛ за то, что приняли верное решение, – написал Артета.

Вчера стало известно, что у 37-летнего специалиста был обнаружен коронавирус. Тренировочный центр лондонского клуб был отправлен на карантин.

Сегодня исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс заявил, что в связи с коронавирусом профессиональные лиги Англии будут приостановлены, как минимум, до 4 апреля.

По такой же причине приостановлены ведущие чемпионаты Европы, а именно: Германии, Голландии, Франции и Италии.

Thanks for your words and support.Feeling better already.We’re all facing a huge & unprecedented challenge.Everyone’s health is all that matters right now.Protect each other by following the guidelines & we’ll come through this together.Well done PL for making the right decisions pic.twitter.com/0rnwHmQWha