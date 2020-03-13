Кирилл Новиков: Должны были крупнее обыгрывать «Ахмат» Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал победу над «Ахматом» (3:2) в матче 22-го тура РПЛ.

С первых минут неплохо действовали, но пропустили два мяча, которые не должны были пропускать. Мы довольны победой, но недовольны счетом, должны были выигрывать крупнее, – цитирует тренера «Матч ТВ».

Напомним, что бело-голубые одержали волевую победу над «Ахматом» со счетом 3:2. Хозяева вышли вперед на 12-й минуте – гол забил Одисе Роши. «Динамо» сравняло счет спустя 14 минут усилиями Константина Рауша. Во второй половине встречи Максимилиан Филипп удачно реализовал 11-метровый удар. Третий мяч гостей забил Дмитрий Скопинцев. В концовке встречи Денис Глушаков сократил отставание своей команды до минимума. Однако на большее хозяев не хватило.

Таким образом, «Динамо» набирает 30 очков и поднимается на шестое место в турнирной таблице.

В следующем туре москвичи сыграют против «Краснодара».