Игорь Шалимов: «Ахмат» сам проиграл «Динамо» Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал домашнее поражение своей команды в матче 22-го тура чемпионата России против «Динамо» (2:3).

– Нам не нужны положительные моменты в игре, нам нужны очки. Мы ошибаемся в вещах, которые проговариваем. Сегодня пропускали дурацкие мячи, развалили игру сами. Заслуги «Динамо» в победе не вижу – «Ахмат» сам проиграл игру, – цитирует тренера «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня грозненцы уступили бело-голубым со счетом 2:3. Хозяева вышли вперед на 12-й минуте – после передачи Раванелли гол забил Одисе Роши. Столичный клуб сравнял счет спустя 14 минут усилиями Константина Рауша. Во второй половине встречи Максимилиан Филипп удачно реализовал 11-метровый удар. Третий мяч гостей забил Дмитрий Скопинцев. В концовке встречи Денис Глушаков сократил отставание своей команды до минимума. Однако на большее хозяев не хватило.

«Ахмат» с 20 очками остается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре грозненцы встретятся с «Крыльями Советов».