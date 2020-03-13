Мората пропустит пять-шесть недель из-за травмы Нападающий «Атлетико» Альваро Мората не сможет помочь своей команде в ближайшее время.

Как сообщает AS, 27-летний испанец получил повреждение в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:2). Таким образом, форвард пропустит ближайшие пять-шесть недель.

Отметим, что Мората стал автором победного гола в игре с английской командой, которая прошла 11 марта на «Энфилде». Мадридский клуб вышел в четвертьфинал турнира.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 32 матчах, отметившись 12 голами и тремя ассистами. Его команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 45 очков после 27 туров.