«Ривер Плейт» ушел на карантин и пропустит матч Кубка Суперлиги Игра запланирована на 14 марта.

Руководство аргентинского клуба «Ривер Плейт» приняло решение о переводе команды и сотрудников клуба на карантин из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«С 14 марта клуб на неопределенный срок будет закрыт на карантин. Руководство команды следует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и указам властей Аргентины. Предпринятые меры помогут сохранить здоровье футболистов, сотрудников клуба, членов их семей и тысяч людей, которые посещают матчи», - сказано в заявлении.

Таким образом, «Ривер» не сыграет в матче Кубка Суперлиги против «Атлетико Тукуман», запланированном на 14 марта.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 110 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 134 тыс. человек, около 5 тыс. умерли.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.