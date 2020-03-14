Александр Бубнов: Во встрече «Оренбург» - «Спартак» поставлю на красно-белых Сегодня продолжится 22-й тур чемпионата России.

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Спартак» обыграет «Оренбург» в гостевом матче чемпионата России.

«В споре соседей по таблице поставлю все же на красно-белых, хотя «Оренбург» постарается реабилитироваться за крупное поражение от «Сочи», а до этого по игре хорошо смотрелся и с «Крыльями», и с «Арсеналом». Прогноз: 1:2», - цитирует Бубнова «Sportbox.ru».

После 21 тура команды расположились на соседних строчках в турнирной таблице. «Спартак» занимает 10-ю позицию, набрав 25 очков. «Оренбург» - 11-ю (23).

После возобновления чемпионата обе команды одержали по одной победе и потерпели по одному поражению. Красно-белые обыграли «Динамо» (2:0) и уступили «Краснодару» (0:1), а оренбуржцы взяли верх над «Арсеналом» (2:0), и крупно проиграли «Сочи» (1:5).

Добавим, что игра первого круга завершилась победой «Оренбурга» со счетом 2:1.

Встреча «Оренбург» - «Спартак» состоится сегодня, 14 марта, и начнется в 14:00 мск.