Александр Бубнов: Матч с «Уралом» - отличная возможность для «Зенита» вернуть себе уверенность Сегодня продолжится 22-й тур чемпионата России.

Футбольный эксперт Александр Бубнов уверен в победе «Зенита» над «Уралом» в домашнем матче РПЛ.

«Лидеру пора прервать голевую засуху, вернуть себе уверенность и стабилизировать отрыв от «Краснодара». Домашний матч с «Уралом» - отличная возможность сделать шаг в нужном направлении. Прогноз: 2:0», - цитирует Бубнова «Sportbox.ru».

После 21 тура «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В активе команды 47 очков. «Урал» занимает девятое место (25).

После возобновления чемпионата ни одна из команд не познала вкуса побед. Сине-бело-голубые сыграли вничью с «Локомотивом» и «Уфой» (оба раза 0:0), а екатеринбуржцы разделили очки с ЦСКА (1:1) и уступили «Сочи» (0:2).

Добавим, что игра первого круга завершилась победой петербуржцев со счетом 3:1.

Встреча «Зенит» - «Урал» состоится сегодня, 14 марта, и начнется в 16:30 мск.