«Речь идет о предвзятости». Бышовец - о судействе в чемпионате России Сегодня продолжится 22-й тур РПЛ.

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о проблеме судейства в чемпионате страны.

«Речь идет о предвзятости, проценте предвзятых решений, не имеющих отношения к качеству. И в России это число на порядок выше, чем в других странах. Значит, есть фактор ручного управления, отдельные результаты зависят от действий судей. Но проблема заключается не в арбитрах, а в безнаказанности», - сказал специалист в интервью RT.

Напомним, в текущем сезоне многие клубы высказывают недовольство работой арбитров на матчах РПЛ. На фоне многочисленных скандалов в конце прошлого года Александр Егоров покинул пост руководителя судейского корпуса РФС.

9 января на эту должность назначен венгр Виктор Кашшаи.