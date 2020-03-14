Матч «Сочи» - «Краснодар» пройдет при пустых трибунах - Советский спорт
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14 марта 2020 12:12ФутболНечаев Юрий

Матч «Сочи» - «Краснодар» пройдет при пустых трибунах

Игра состоится 15 марта.

Встреча 22-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Краснодаром» пройдет без зрителей из-за коронавируса.

Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.

«В связи с Постановлением № 129 от 13 марта 2020 г. главы Администрации Краснодарского края «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края» матч 22-го тура РПЛ «Сочи» — «Краснодар» 15 марта 2020 г. будет проведен без зрителей», - говорится в сообщении.

Игра состоится завтра, 15 марта, и начнется в 14:00 мск.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 110 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 134 тыс. человек, около 5 тыс. умерли.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

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