Еще два футболиста «Фиорентины» заболели коронавирусом Очередные спортсмены сдали положительные тесты на заболевание.

«Фиорентина» объявила о трех новых случая заболевания коронавирусом в команде.

Положительный тест на вирус сдали нападающий Патрик Кутроне и защитник Херман Песселья, а также физиотерапевт Стефано Дайнелли. Ранее стало известно, что заболевание обнаружено у форварда Душана Влаховича.

ACF Fiorentina comunica che, in presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Patrick Cutrone e German Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli. Sono tutti in buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze. pic.twitter.com/rlgobtoR3J — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 14, 2020

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 110 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 134 тыс. человек, около 5 тыс. умерли.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.