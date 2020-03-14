Бубнов уверен в победе «Арсенала» над «Рубином» Сегодня продолжится 22-й тур чемпионата России.

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает тульский «Арсенал» фаворитом предстоящего матча против «Рубина».

«У «Рубина» пока мало, что получается, особенно в атаке. «Арсенал» лучше сбалансирован, играет дома и имеет шанс укрепиться на шестом месте. Прогноз: 2:0», - приводит слова Бубнова «Sportbox.ru».

После 21 тура «Арсенал» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Рубин» - 21-й (20).

После возобновления турнира туляки обыграли «Сочи» (2:1) и проиграли «Оренбургу» (0:2). Клуб из столицы Татарстана разделил очки с «Тамбовом» (0:0) и уступил «Крыльям Советов» (0:1).

Игра первого круга завершилась победой казанцев со счетом 1:0.

Встреча «Арсенал» - «Рубин» пройдет сегодня, 14 марта, и начнется в 19:00 мск.