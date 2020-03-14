«Оренбург» - «Спартак». Стартовые составы Сегодня пройдут очередные матчи 22-го тура РПЛ.

«Оренбург» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч чемпионата России.

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Куат, Деспотович, Фамейе.

Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Козлов, Лапшов, Готлиб, Кулишев, Черных, Шкофлек, Рогич, Чуканов, Силла.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев, Крал, Соболев, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Мирзов, Мельгарехо, Маркитесов.

⚡ Красно-белые выйдут на поле самым молодым составом в XXI веке! Средний возраст команды составляет 22,45 года 🤩 pic.twitter.com/33y055WaeY — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 14, 2020

Добавим, что игра первого круга завершилась победой «Оренбурга» со счетом 2:1.

Встреча «Оренбург» - «Спартак» состоится сегодня, 14 марта, и начнется в 14:00 мск.