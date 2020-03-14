Орлов - об ограничении числа зрителей на трибунах: Надо перестраховаться, это необходимая мера В Санкт-Петербурге ограничения вступают в силу с 16 марта.

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение по поводу ограничения количества болельщиков на трибунах во врем матчей РПЛ из-за коронавируса.

«От этого никуда не деться. Этот процесс идет во всем мире. Мы ничего с этим не сделаем, надо перестраховаться, это необходимая мера. Но у меня вызывает улыбку, почему в Петербурге запрещены мероприятия численностью свыше тысячи человек, а в Москве на пять тысяч», – цитирует Орлова Sport24.ru.

Напомним, 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении временного запрета на проведение в столице массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек. Продлится ограничение до 10 апреля.

В Санкт-Петербурге запрещаются массовые мероприятия численностью от одной тысячи человек. При этом, данный указ вступает в силу с 16 марта, поэтому сегодняшний матч 22-го тура чемпионата России против «Урала» может пройти при заполненных трибунах.