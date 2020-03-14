Геннадий Орлов: Евро-2020 проводить нужно, даже без зрителей Известный комментатор считает, что нельзя идти на поводу у коронавируса.

Евро-2020 необходимо провести, пусть и при пустых трибунах, считает комментатор Геннадий Орлов.

«Нельзя, чтобы жизнь останавливалась. Иначе начнется паника, все просто по домам будут сидеть. <...> Нельзя закрываться, нельзя уходить в сторону и ломаться от этой болезни», — заявил Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Ранее сообщалось, что УЕФА сделает официальное объявление о переносе турнира на конференции 17 марта.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих чемпионатов в Европе в последнее время проходят без зрителей или вовсе приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.