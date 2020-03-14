Два человека заразились коронавирусом в «Алавесе»

Два сотрудника «Алавеса» из спортивно-технической структуры заразились коронавирусом.
Они сдали положительные тесты, сообщает пресс-служба испанского клуба. Болезнь проходит бессимптомно, самочувствие у заболевших хорошее.
16 марта все игроки и сотрудники клуба пройдут тестирование, тренировок до этого времени не будет. Напомним, что чемпионат Испании приостановлен.
Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.
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