Два человека заразились коронавирусом в «Алавесе» Заболели сотрудники клуба высшего испанского дивизиона.

Два сотрудника «Алавеса» из спортивно-технической структуры заразились коронавирусом.

Они сдали положительные тесты, сообщает пресс-служба испанского клуба. Болезнь проходит бессимптомно, самочувствие у заболевших хорошее.

16 марта все игроки и сотрудники клуба пройдут тестирование, тренировок до этого времени не будет. Напомним, что чемпионат Испании приостановлен.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.